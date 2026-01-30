Ричмонд
Дмитриев отправится в Майами для встреч с представителями администрации Трампа

Спецпредставитель российского президента по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибудет в Майами 31 января для встреч с представителями администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Дмитриев в субботу, 31 января, отправится в Майами, где проведёт встречи с представителями Трампа», — говорится в публикации.

До этого Владимир Зеленский допустил возможность переноса запланированной встречи российских и украинских делегаций в ОАЭ. Экс-комик отметил, что воскресные переговоры в Абу-Даби, намеченные на 1 февраля, могут быть перенесены, а их место проведения также подлежит изменению.

Накануне Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах, и отметил, что российский лидер согласился на это. Он также подчеркнул значительный прогресс, достигнутый в переговорах между Россией и Украиной. Сегодня Кремль подтвердил энергетическое перемирие до 1 февраля.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

