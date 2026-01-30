Дмитриев отправится в Майами для встреч с представителями администрации Трампа

Накануне Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой о недельном прекращении огня в украинских городах, и отметил, что российский лидер согласился на это. Он также подчеркнул значительный прогресс, достигнутый в переговорах между Россией и Украиной. Сегодня Кремль подтвердил энергетическое перемирие до 1 февраля.