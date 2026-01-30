Трамп: Россия и Украина могут вести переговоры без Уиткоффа и Кушнера

Президент США Дональд Трамп считает, что Москва и Киев могут вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине без участия спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом глава Белого дома 30 января заявил журналистам.
«Да», — сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы.
Напомним, 1 февраля переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби в двухстороннем формате. Уиткофф и Кушнер в них участвовать не будут.
В Кремле отмечали, что новый раунд переговоров в ОАЭ может продлиться несколько дней.
Накануне Трамп заявил, что сохраняет уверенность в урегулировании ситуации на Украине.