Трамп: Россия и Украина могут вести переговоры без Уиткоффа и Кушнера

Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби 1 февраля в двухстороннем формате.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп считает, что Москва и Киев могут вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине без участия спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом глава Белого дома 30 января заявил журналистам.

«Да», — сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы.

Напомним, 1 февраля переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби в двухстороннем формате. Уиткофф и Кушнер в них участвовать не будут.

В Кремле отмечали, что новый раунд переговоров в ОАЭ может продлиться несколько дней.

Накануне Трамп заявил, что сохраняет уверенность в урегулировании ситуации на Украине.

