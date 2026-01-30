Кадыров заявил о плодотворной встрече с сенатором Керимовым

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с членом Совфеда РФ Сулейманом Керимовым в Москве. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.
«Провел плодотворную встречу с братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы», — отметил Кадыров в публикации.
В конце своего сообщения чеченский глава пожелал сенатору успехов в политических делах.
Ранее сайт KP.RU информировал, что Кадыров стал участником переговоров президента России Владимира Путина с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Встреча проходила в российской столице 29 января.
Также недавно Кадыров обратился к молодым жителям Чечни. Он призвал их начать выдвигать свои кандидатуры на выборы главы региона, запланированные на сентябрь 2026 года.