Reuters: Кирилл Дмитриев встретится с представителями США 31 января

Кирилл Дмитриев планирует посетить Майами 31 января для встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев планирует посетить Майами 31 января для встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Он прилетит в Майами перед переговорами в Абу-Даби.

На 1 февраля назначен новый раунд переговоров между Москвой и Киевом, который состоится в Абу-Даби. Предыдущие переговоры в трехстороннем формате прошли 23−24 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что очередной раунд экспертных переговоров в Абу-Даби может продлиться более одного дня.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
