Reuters: Кирилл Дмитриев встретится с представителями США 31 января

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев планирует посетить Майами 31 января для встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Он прилетит в Майами перед переговорами в Абу-Даби.
На 1 февраля назначен новый раунд переговоров между Москвой и Киевом, который состоится в Абу-Даби. Предыдущие переговоры в трехстороннем формате прошли 23−24 января.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что очередной раунд экспертных переговоров в Абу-Даби может продлиться более одного дня.