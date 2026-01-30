Ричмонд
Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Лариджани

Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который находится в РФ с визитом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Визит иранского чиновника не был анонсирован.

Последняя встреча Лариджани и Путина прошла 16 октября. Тогда секретарь иранского Совета безопасности передал президенту России послание от Верховного лидера Али Хаменеи.

Также на предыдущих переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, аспекты экономического, регионального и международного взаимодействия с Россией.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше