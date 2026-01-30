Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Лариджани

Президент России Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который находится в РФ с визитом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Визит иранского чиновника не был анонсирован.
Последняя встреча Лариджани и Путина прошла 16 октября. Тогда секретарь иранского Совета безопасности передал президенту России послание от Верховного лидера Али Хаменеи.
Также на предыдущих переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, аспекты экономического, регионального и международного взаимодействия с Россией.
