Путин провёл заседание по военно-техническому сотрудничеству России

Президент РФ Владимир Путин вечером в пятницу, 30 января, провел заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами.
В рамках заседания президент и комиссия ВТС подвели итоги работы в 2025 году. Кроме того, были определены задачи на текущий календарный год.
На заседании было озвучено, что, несмотря на давление Запада, экспортные контракты в сфере вооружений устойчиво выполнялись. А система ВТС России продолжает действовать в непростых условиях роста давления со стороны Запада.