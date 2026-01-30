Путин: РФ поставила военную технику на $15 млрд в три десятка стран в 2025 году

В 2025 году Россия поставила военную технику в три десятка стран. Оборонный экспорт принес стране 15 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Он уточнил, что в рамках госпроекта «Развитие военно технического сотрудничества России с иностранными государствами» на 2026−2028 годы предусмотрены новые меры поддержки для заводов ОПК.
«Наши экспортные контракты стабильно выполнялись. Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена более чем в 30 стран мира, а сумма валютной выручки превысила 15 млрд долларов», — сказал глава государства.
Напомним, что 28 января Владимир Путин принял в Кремле президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа. В рамках встречи политики обсудили российские военные базы.