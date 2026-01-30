Ричмонд
В МИД России пообещали учитывать недружественные шаги Японии

Заявления министра финансов Японии Сацуки Катаяма о поддержке Украины и антироссийских санкциях подтверждают недружественный характер политики Токио в отношении России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Источник: Life.ru

«Эти высказывания лишний раз доказывают откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии в отношении нашего государства. Будем иметь это в виду при формировании наших подходов на японском направлении», — приводит её слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат также предположила, что эксплуатация данной темы в преддверии парламентских выборов в Японии носит популистский характер. По словам Захаровой, такие действия с японской стороны не способствуют улучшению и без того сложной ситуации в двусторонних отношениях. Подобная риторика лишь усугубляет положение дел.

Ранее, генсек японского кабмина Минору Кихара заявил, что страна намерена принимать в отношении России меры, которые, по мнению Токио, соответствуют национальным интересам и способствуют завершению конфликта на Украине. Таким образом он ответил на вопросы журналистов о возможных новых санкциях.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

