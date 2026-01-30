Ричмонд
Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирных усилий по Украине

Спецпредставитель президента РФ заявил, что Каллас подрывает мирные усилия по украинскому конфликту.

Источник: Аргументы и факты

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, подверг критике действия главы европейской дипломатии Каи Каллас, обвинив её в препятствовании мирному урегулированию украинского конфликта.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз не намерен инициировать возобновление диалога с Россией и не планирует делать какие-либо уступки в отношении Украины.

«Любая нормальная организация уволила бы Каю только за эту речь. Она подрывает мирный процесс (президента США Дональда — ред.) Трампа и тяжелый труд миротворцев, одновременно по-идиотски атакуя успешную встречу в Абу-Даби. Никаких решений. Только саботаж», — отметил Дмитриев в своем сообщении в социальной сети X*.

По его мнению, работа с подобным подходом делает невозможным достижение какого-либо прогресса.

Накануне Каллас также заявила, что в ЕС обсуждается возможность введения запрета на въезд для граждан России, принимавших участие в СВО.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше