Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирных усилий по Украине

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, подверг критике действия главы европейской дипломатии Каи Каллас, обвинив её в препятствовании мирному урегулированию украинского конфликта.
Ранее Каллас заявила, что Евросоюз не намерен инициировать возобновление диалога с Россией и не планирует делать какие-либо уступки в отношении Украины.
«Любая нормальная организация уволила бы Каю только за эту речь. Она подрывает мирный процесс (президента США Дональда — ред.) Трампа и тяжелый труд миротворцев, одновременно по-идиотски атакуя успешную встречу в Абу-Даби. Никаких решений. Только саботаж», — отметил Дмитриев в своем сообщении в социальной сети X*.
По его мнению, работа с подобным подходом делает невозможным достижение какого-либо прогресса.
Накануне Каллас также заявила, что в ЕС обсуждается возможность введения запрета на въезд для граждан России, принимавших участие в СВО.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.