Макрон: Франция отпустит задержанный в Средиземном море нефтяной танкер Grinch

Франция освободит нефтяной танкер Grinch, который был задержан спецназом ВМС неделю назад в Средиземном море. Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что таковы требования национального законодательства. В российском МИД тем временем заявили, что у танкера, следовавшего перед задержанием из Мурманска, «отсутствует какая-либо связь с нашей страной».