Макрон: Франция отпустит задержанный в Средиземном море нефтяной танкер Grinch

Франция освободит нефтяной танкер Grinch, который был задержан спецназом ВМС неделю назад в Средиземном море. Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что таковы требования национального законодательства. В российском МИД тем временем заявили, что у танкера, следовавшего перед задержанием из Мурманска, «отсутствует какая-либо связь с нашей страной».
Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что будет вынужден отпустить задержанный французскими ВМС танкер Grinch, так как того требует национальное законодательство, сообщило издание «Страна.ua».
Макрон также сообщил, что ~планирует внести поправки во французские законы~, чтобы «задержанные российские танкеры оставались арестованными во Франции».
В материале издания отмечается, что международное морское право не разрешает захватывать гражданские суда в международных водах за исключением некоторых особых случаев.
Отсутствует связь.
Официальный представитель МИД РФ Мария ~Захарова заявила об отсутствии «какой-либо связи» задержанного ВМС Франции танкера Grinch с Россией~.
«Что касается упомянутого вами танкера, то, по имеющимся в открытых источниках сведениям, у него какая-либо связь с нашей страной отсутствует», — подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, владельцем судна является компания, зарегистрированная на Маршалловых Островах, а экипаж состоит из граждан Индии.
В Москве считают неприемлемыми посягательства на свободу судоходства, и Россия предпримет «все доступные меры для защиты своих судов».
«Ссылки на санкции Европейского союза, которые руководство Франции надуманно называет международными, как основание для принудительных действий в отношении каких бы то ни было танкеров, абсолютно несостоятельны», — заявила Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что сами ограничительные меры, введенные в одностороннем порядке, противоречат международному праву и не могут быть «основанием для осуществления юрисдикции в открытом море и захвата судов».
«Список таких оснований по международному праву является исчерпывающим, и односторонние ограничения, как все специалисты знают, в него не входят», — добавила она.
Grinch из Мурманска.
22 января президент Франции сообщил в соцсети X о задержании в Средиземном море нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска. Поводом для задержания послужили подозрения в нарушении действующих международных санкций.
Макрон утверждал, что французские военные провели операцию по перехвату танкера в открытом море «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву». ~В операции участвовали союзники Франции, в том числе Великобритания~.
По словам французского лидера, действия военных были направлены против деятельности так называемого теневого флота, который «способствует финансированию войны против Украины».
Морская префектура по Средиземному морю сообщала, что, как выяснилось при проверке документов, танкер использовал не свой флаг. В связи с этим судно направили в порт для дальнейшего досмотра.
26 января на танкер наложили административный арест, однако его капитана освободили из-под стражи, сообщил ТАСС.