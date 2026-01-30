Стали известны детали переговоров Путина с секретарём иранского Совбеза

По словам дипломата, в центре беседы находилось углубление российско-иранских отношений, с особым акцентом на развитие экономических связей между двумя странами. Одновременно стороны провели подробные консультации по наиболее актуальным региональным и международным проблемам.
Напомним, что встреча Владимира Путина и Ирана Али Лариджани ранее не анонсировалась. Как отметил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев, ради встречи с иностранным представителем российский лидер перенёс традиционное пятничное заседание Совбеза.
