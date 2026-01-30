Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны детали переговоров Путина с секретарём иранского Совбеза

Расширение двустороннего сотрудничества и обсуждение проблемы региона Ближнего Востока стали ключевыми темами переговоров президента России Владимира Путина с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Данное заявление сделал посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали, комментируя состоявшуюся в Кремле встречу, пишет IRIB.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, в центре беседы находилось углубление российско-иранских отношений, с особым акцентом на развитие экономических связей между двумя странами. Одновременно стороны провели подробные консультации по наиболее актуальным региональным и международным проблемам.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Ирана Али Лариджани ранее не анонсировалась. Как отметил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев, ради встречи с иностранным представителем российский лидер перенёс традиционное пятничное заседание Совбеза.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше