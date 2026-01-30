Путин: Россия будет расширять военно-технологическое сотрудничество

Россия будет расширять военно-технологическое сотрудничество, такие проекты уже реализуются или прорабатываются с 14 государствами. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.