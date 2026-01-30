Путин: Россия будет расширять военно-технологическое сотрудничество

Россия будет расширять военно-технологическое сотрудничество, такие проекты уже реализуются или прорабатываются с 14 государствами. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
— Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологической кооперации и партнерства. С 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 таких проектов, — отметил глава государства.
Российский лидер также выразил уверенность в том, что совместная работа в этой сфере позволит улучшить характеристики существующих вооружений и разработать новые перспективные образцы, в том числе востребованных на глобальных рынках, передает официальный сайт Кремля.
19 января Владимир Путин провел первое совещание с членами Совета безопасности в 2026 году. Российский президент обсудил участие страны в строительстве многополярного мира. Докладчиком по теме выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе встречи политики также обсудили вопросы в сфере безопасности.