Минюст США обнародовал миллионы документов по делу Эпштейна

В США обнародовали новую часть файлов по делу финансиста Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Американский Минюст опубликовал новую часть файлов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. На этот раз речь идет о более чем 3 млн страниц.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что очередное досье включает две тысячи видео и 180 тысяч изображений. Минюст возобновил раскрытие информации по закону, обязывающему сделать доступным для общественности то, что правительство США знало о сексуальном насилии Эпштейна над молодыми и несовершеннолетними девушками и его взаимоотношениях с богатыми и влиятельными людьми.

В январе телеканал CNN сообщал, что опубликовано менее 1% имеющихся у Минюста файлов по делу Эпштейна. Для полного обнародования досье, по мнению экспертов, потребуются долгие месяцы.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал обнародовать имена демократов, сотрудничавших с Эпштейном.

