Минюст США обнародовал миллионы документов по делу Эпштейна

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что очередное досье включает две тысячи видео и 180 тысяч изображений. Минюст возобновил раскрытие информации по закону, обязывающему сделать доступным для общественности то, что правительство США знало о сексуальном насилии Эпштейна над молодыми и несовершеннолетними девушками и его взаимоотношениях с богатыми и влиятельными людьми.