«Любая нормальная организация уволила бы Каю только за эту речь. Она подрывает мирный процесс Трампа и тяжёлый труд миротворцев, одновременно по-идиотски атакуя успешную встречу в Абу-Даби. Никаких решений. Только саботаж. Со злобной Каей невозможно добиться никакого прогресса», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Ранее Каю Каллас раскритиковал финский политик Армандо Мема из «Альянса свободы» из-за планов по ужесточения давления на Россию. Он считает, что вместо этого нужны дипломатия и диалог для достижения мира, но Каллас, по его мнению, продолжает выступать против такой линии.
