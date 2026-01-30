Дмитриев обвинил «злобную» Каллас в саботаже мира на Украине

Ранее Каю Каллас раскритиковал финский политик Армандо Мема из «Альянса свободы» из-за планов по ужесточения давления на Россию. Он считает, что вместо этого нужны дипломатия и диалог для достижения мира, но Каллас, по его мнению, продолжает выступать против такой линии.