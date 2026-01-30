Путин указал на потребность в комплексном подходе к расширению ВТС с ОДКБ

«С 1 января 2026 года Россия председательствует в ОДКБ. Это требует от нас системной работы с партнёрами, в том числе комплексных подходов к расширению военно-технических связей. Данную тему мы с вами уже поднимали и сегодня обсудим, как обстоят дела», — сказал глава государства.