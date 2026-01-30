Ричмонд
Путин указал на потребность в комплексном подходе к расширению ВТС с ОДКБ

Россия намерена выстраивать более комплексный и системный подход к военно-техническому сотрудничеству со странами ОДКБ. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, посвящённом вопросам ВТС.

«С 1 января 2026 года Россия председательствует в ОДКБ. Это требует от нас системной работы с партнёрами, в том числе комплексных подходов к расширению военно-технических связей. Данную тему мы с вами уже поднимали и сегодня обсудим, как обстоят дела», — сказал глава государства.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин может организовать поставки современных беспилотников и систем ПВО для стран ОДКБ. При этом, по словам военных аналитиков, сделано это будет без ущерба для собственных вооружённых сил.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.