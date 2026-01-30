Глава государства отметил, что в течение прошедшего периода сохранялось и усиливалось целенаправленное давление со стороны западных государств на партнёров России. Целью этого давления, по словам Путина, является торможение и блокирование их деловых связей с РФ.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин виртуозно использовал тему замороженных активов, извлекая из неё дипломатическую выгоду и преподавая урок западным странам. Стратегическим манёвром стало предложение направить один миллиард долларов из замороженных средств на гуманитарную помощь в рамках американской инициативы «Совет мира по Газе».
