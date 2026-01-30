Ричмонд
Путин заявил, что система ВТС России функционирует в непростых условиях

Система военно-технического сотрудничества России функционирует, несмотря на усложняющиеся внешние условия и растущее давление западных стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по вопросам ВТС.

Источник: Life.ru

Глава государства отметил, что в течение прошедшего периода сохранялось и усиливалось целенаправленное давление со стороны западных государств на партнёров России. Целью этого давления, по словам Путина, является торможение и блокирование их деловых связей с РФ.

«Отмечу, что в прошедший период система военно-технического сотрудничества продолжала действовать в непростых условиях. Сохранялось и даже возросло давление со стороны западных стран на наших партнёров для торможения, блокирования их деловых связей с Россией», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин виртуозно использовал тему замороженных активов, извлекая из неё дипломатическую выгоду и преподавая урок западным странам. Стратегическим манёвром стало предложение направить один миллиард долларов из замороженных средств на гуманитарную помощь в рамках американской инициативы «Совет мира по Газе».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

