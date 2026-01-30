Политолог Федоров назвал политической борьбой слухи о скорой смерти Трампа

Заявления о скорой кончине президента США Дональда Трампа могут оказаться фейком. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.
Он отреагировал на публикации американского физиотерапевта, предположившего, что Трампу осталось жить несколько месяцев из-за тяжелого заболевания. Политолог отметил, что Трамп не производит впечатление тяжелобольного человека.
По мнению эксперта, подобные заявления могут быть частью внутриполитической борьбы или дезинформацией. Федоров призвал оценивать ситуацию трезво, учитывая, что Трамп остается активным политиком.
Он напомнил, что в истории США были президенты с серьезными проблемами здоровья, такие как Франклин Рузвельт, который успешно вел государственные дела. Политолог заключил, что к подобным прогнозам следует относиться критически.
Ранее сообщалось, что здоровье Дональда Трампа все чаще обсуждают в Европе.