На Западе испугались новой ядерной гонки из-за непродления ДСНВ

В 2023 году двухпартийный комитет конгресса уже рекомендовал подготовиться к такому противостоянию, включая возможное восстановление снятых с вооружения ядерных боеголовок. Как пояснил бывший высокопоставленный американский чиновник, это может привести к «умеренному» увеличению числа развёрнутых боезарядов, если администрация Трампа пойдёт по этому пути, поскольку для этого не потребуется создавать новые системы, а лишь вернуть в строй существующие.