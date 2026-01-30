На Западе испугались новой ядерной гонки из-за непродления ДСНВ

Николай Соков, эксперт по контролю над вооружениями, участвовавший в переговорах по ряду соглашений, отметил, что в отсутствие договора стороны будут вынуждены исходить из наихудших сценариев относительно действий друг друга.
«Это самоподдерживающийся процесс. И, конечно, если у вас будет нерегулируемая гонка вооружений, ситуация станет довольно дестабилизирующей», — подчеркнул специалист.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил США сохранять ограничения ДСНВ ещё в течение года после его истечения. Хотя американский лидер Дональд Трамп положительно оценил эту идею и говорил о возможной совместной работе по денуклеаризации, в Москве сообщают, что официального ответа от Вашингтона так и не поступило.
В США предложение российского лидера воспринимают неоднозначно. Сторонники контроля над вооружениями, такие как бывший чиновник Пол Дин, призывают принять его, чтобы снизить риски гонки вооружений и опасного недопонимания в кризис. Сенатор-демократ Эд Марки выразил мнение, что «Трамп начнёт новую гонку вооружений, которая нам не нужна». По оценкам бюджетного управления конгресса, модернизация ядерного арсенала США может стоить налогоплательщикам почти 1 триллион долларов в ближайшее десятилетие.
В то же время другие эксперты и бывшие чиновники, как передаёт Reuters, полагают, что США не должны соглашаться на ограничения из-за угроз со стороны России и Китая. Конгрессмен Франклин Миллер заявил о необходимости одновременного сдерживания обеих стран.
В 2023 году двухпартийный комитет конгресса уже рекомендовал подготовиться к такому противостоянию, включая возможное восстановление снятых с вооружения ядерных боеголовок. Как пояснил бывший высокопоставленный американский чиновник, это может привести к «умеренному» увеличению числа развёрнутых боезарядов, если администрация Трампа пойдёт по этому пути, поскольку для этого не потребуется создавать новые системы, а лишь вернуть в строй существующие.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что у США есть время до 5 февраля, чтобы принять решение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он отметил, что шансы на позитивное решение ещё сохраняются, но Москва ждёт содержательной реакции на российскую инициативу о продлении.
