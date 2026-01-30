Путин сообщил о дополнительных мерах поддержки ВТС в 2026—2028 годах

Напомним, система военно-технического сотрудничества России функционирует, несмотря на усложняющиеся внешние условия и растущее давление западных стран. Глава государства отметил, что в течение прошедшего периода сохранялось и усиливалось целенаправленное давление со стороны западных государств на партнёров России. Целью этого давления, по словам Путина, является торможение и блокирование их деловых связей с РФ.