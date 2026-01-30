Ричмонд
Источник: Life.ru

«В рамках нового федерального проекта “Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами” на период 2026—2028 годов вводятся дополнительные меры поддержки», — сказал российский лидер.

Глава государства заявил о важности максимально эффективного использования существующих инструментов поддержки ВТС. По его словам, это необходимо в преддверии ожидаемого роста экспорта российской военной продукции, который прогнозируется с 2026 года.

Напомним, система военно-технического сотрудничества России функционирует, несмотря на усложняющиеся внешние условия и растущее давление западных стран. Глава государства отметил, что в течение прошедшего периода сохранялось и усиливалось целенаправленное давление со стороны западных государств на партнёров России. Целью этого давления, по словам Путина, является торможение и блокирование их деловых связей с РФ.

