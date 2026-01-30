Ричмонд
Захарова прокомментировала демонтаж русских надписей на памятнике в Киеве

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала демонтаж надписей на русском языке на военном монументе «Родина-мать» в Киеве.

Источник: © РИА Новости

«Видимо, себе на эпитафию букв не хватало», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что в украинском музее войны их посчитали «пропагандистскими» и недопустимыми".

