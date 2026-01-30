Датских ветеранов возмутило снятие флагов у посольства США в Копенгагене

44 датских флага с именами погибших военнослужащих были установлены у здания американской дипмиссии во вторник, сообщает агентство AFP. Акция стала реакцией на заявления президента США Дональда Трампа о том, что союзники США якобы избегали участия в боях на передовой в Афганистане.