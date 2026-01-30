Датских ветеранов возмутило снятие флагов у посольства США в Копенгагене

44 датских флага с именами погибших военнослужащих были установлены у здания американской дипмиссии во вторник, сообщает агентство AFP. Акция стала реакцией на заявления президента США Дональда Трампа о том, что союзники США якобы избегали участия в боях на передовой в Афганистане.
Утром в среду сотрудники посольства США сняли флаги. Видео с демонтажем было опубликовано датскими СМИ, передаёт телеканал TV2.
Изначально в посольстве заявили датским СМИ, что флаги были убраны из-за отсутствия согласования акции. Это решение подверглось критике со стороны ветеранских организаций.
Президент Датской ассоциации ветеранов Карстен Расмуссен назвал снятие флагов ненужным действием, которое многие датчане восприняли как провокацию, сообщает AFP.
Член городского совета Копенгагена Йенс-Кристиан Люткен заявил телеканалу TV2, что сомнения в отношении вклада Дании в войну в Афганистане являются недопустимыми. По его словам, датские военные воевали вместе с американскими и понесли значительные потери.
Позднее посольство США сообщило газете Berlingske, что не стало бы убирать флаги, если бы было заранее проинформировано о намерениях организаторов акции. Вечером в среду флаги вновь были установлены у здания дипмиссии.