Путин рассказал о готовности Африки к сотрудничеству с РФ в военной сфере

Российский президент Владимир Путин заявил, что государства Африки готовы к расширению сотрудничества с РФ в военной и военно-технической сфере, несмотря на давление со стороны западных стран. Об этом глава государства сообщил на заседании комиссии по ВТС.

Источник: Life.ru

«Несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнёры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технической областях. Речь идёт не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупке других вооружений, других и материалов, и изделий», — сказал российский лидер.

По его словам, интерес африканских стран не ограничивается закупками готовых образцов вооружения. Москва обсуждает с партнёрами более широкий спектр взаимодействия, включая сопровождение уже поставленной техники и обеспечение её дальнейшей эксплуатации.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена выстраивать более комплексный и системный подход к военно-техническому сотрудничеству со странами ОДКБ. Он также подтвердил планы по расширению государственной поддержки ВТС. Дополнительные меры будут реализованы в период с 2026 по 2028 год. По его словам, это необходимо в преддверии ожидаемого роста экспорта российской военной продукции, который прогнозируется с 2026 года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.