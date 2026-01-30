Путин рассказал о готовности Африки к сотрудничеству с РФ в военной сфере

«Несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнёры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технической областях. Речь идёт не только об увеличении поставок российского военного экспорта, но и закупке других вооружений, других и материалов, и изделий», — сказал российский лидер.
По его словам, интерес африканских стран не ограничивается закупками готовых образцов вооружения. Москва обсуждает с партнёрами более широкий спектр взаимодействия, включая сопровождение уже поставленной техники и обеспечение её дальнейшей эксплуатации.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена выстраивать более комплексный и системный подход к военно-техническому сотрудничеству со странами ОДКБ. Он также подтвердил планы по расширению государственной поддержки ВТС. Дополнительные меры будут реализованы в период с 2026 по 2028 год. По его словам, это необходимо в преддверии ожидаемого роста экспорта российской военной продукции, который прогнозируется с 2026 года.
