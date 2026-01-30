Путин рассказал о готовности Африки к сотрудничеству с РФ в военной сфере

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия намерена выстраивать более комплексный и системный подход к военно-техническому сотрудничеству со странами ОДКБ. Он также подтвердил планы по расширению государственной поддержки ВТС. Дополнительные меры будут реализованы в период с 2026 по 2028 год. По его словам, это необходимо в преддверии ожидаемого роста экспорта российской военной продукции, который прогнозируется с 2026 года.