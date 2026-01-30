Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: ЕС рассматривает возможность отказаот потолка цен на нефть РФ

ЕС рассматривает возможность заменить потолок цен на российскую нефть запретом на морские перевозки нефтепродуктов.

Источник: Аргументы и факты

Европейский Союз изучает возможность замены потолка цен на российскую нефть запретом на морские перевозки нефтепродуктов, сообщает Bloomberg.

По данным издания, ЕС рассматривает предложение о том, чтобы исключить ценовые ограничения и вместо этого ввести запрет на морские транспортировки в рамках нового пакета санкций против России.

По информации агентства, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять услуги, такие как страхование и транспортировка, которые необходимы для перевозки российской нефти, независимо от её цены. Однако неназванные источники отметили, что некоторые страны уже высказали свои возражения этой инициативе.

Кроме того, в новом пакете мер Брюссель может ввести дополнительные ограничения на российские банки и нефтяные компании, а также впервые применить механизмы противодействия предполагаемому обходу санкций для оборудования, экспортируемого в Киргизию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше жителей стран Европейского Союза осознают, что санкции против России негативно сказываются и на них самих.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше