Bloomberg: ЕС рассматривает возможность отказаот потолка цен на нефть РФ

По информации агентства, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять услуги, такие как страхование и транспортировка, которые необходимы для перевозки российской нефти, независимо от её цены. Однако неназванные источники отметили, что некоторые страны уже высказали свои возражения этой инициативе.