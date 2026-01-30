Bloomberg: ЕС рассматривает возможность отказаот потолка цен на нефть РФ

Европейский Союз изучает возможность замены потолка цен на российскую нефть запретом на морские перевозки нефтепродуктов, сообщает Bloomberg.
По данным издания, ЕС рассматривает предложение о том, чтобы исключить ценовые ограничения и вместо этого ввести запрет на морские транспортировки в рамках нового пакета санкций против России.
По информации агентства, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять услуги, такие как страхование и транспортировка, которые необходимы для перевозки российской нефти, независимо от её цены. Однако неназванные источники отметили, что некоторые страны уже высказали свои возражения этой инициативе.
Кроме того, в новом пакете мер Брюссель может ввести дополнительные ограничения на российские банки и нефтяные компании, а также впервые применить механизмы противодействия предполагаемому обходу санкций для оборудования, экспортируемого в Киргизию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше жителей стран Европейского Союза осознают, что санкции против России негативно сказываются и на них самих.