Путин назвал страну, которая хочет развивать военное сотрудничество с Россией: «Несмотря на давление Запада»

Президент России Владимир Путин заявил, что Африка готова расширять сотрудничество с российской стороной в военной сфере. Как подчеркнул глава государства, регион готов на это, несмотря на давление со стороны западных стран.
«Несмотря на давление со стороны Запада, африканские партнеры выражают готовность к расширению отношений с Россией в военной и военно-технической областях», — заявил Путин в ходе заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
По словам президента, страны Африки заинтересованы не только в увеличении военного экспорта от РФ, но и в закупке других вооружений, включающих комплексное сервисное обслуживание и лицензионное производство.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия в 2025 году поставила военную технику в три десятка стран. Как заявил Путин, оборонный экспорт принес стране 15 миллиардов долларов.