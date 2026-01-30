Путин заявил об увеличении объёмов военного экспорта в 2026 году

Ранее Путин сообщил, что государства Африки готовы к расширению сотрудничества с РФ в военной и военно-технической сфере, несмотря на давление со стороны западных стран. По его словам, интерес африканских стран не ограничивается закупками готовых образцов вооружения. Москва обсуждает с партнёрами более широкий спектр взаимодействия, включая сопровождение уже поставленной техники и обеспечение её дальнейшей эксплуатации.