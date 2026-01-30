Ричмонд
Путин заявил об увеличении объёмов военного экспорта в 2026 году

Объёмы поставок российского оружия за рубеж в соответствии с планом на 2026 год должны значительно возрасти. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания по вопросам военно-технического сотрудничества. Глава государства подчеркнул важность эффективного использования всех доступных инструментов поддержки для достижения этих целей.

Источник: Life.ru

«Дальнейшее эффективное использование имеющихся финансовых и иных механизмов и инструментов поддержки крайне важно, потому что объёмы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», — заявил Путин.

Президент РФ также пояснил, что дополнительные меры стимулирования вводятся в рамках нового федерального проекта развития ВТС на период с 2026 по 2028 год. Эти шаги направлены на расширение сотрудничества России с иностранными государствами в военно-технической сфере.

Ранее Путин сообщил, что государства Африки готовы к расширению сотрудничества с РФ в военной и военно-технической сфере, несмотря на давление со стороны западных стран. По его словам, интерес африканских стран не ограничивается закупками готовых образцов вооружения. Москва обсуждает с партнёрами более широкий спектр взаимодействия, включая сопровождение уже поставленной техники и обеспечение её дальнейшей эксплуатации.

