Путин заявил об увеличении объёмов военного экспорта в 2026 году

«Дальнейшее эффективное использование имеющихся финансовых и иных механизмов и инструментов поддержки крайне важно, потому что объёмы военного экспорта в соответствии с планом на 2026 год, который мы сегодня окончательно рассмотрим и утвердим, должны существенно увеличиться», — заявил Путин.
Президент РФ также пояснил, что дополнительные меры стимулирования вводятся в рамках нового федерального проекта развития ВТС на период с 2026 по 2028 год. Эти шаги направлены на расширение сотрудничества России с иностранными государствами в военно-технической сфере.
Ранее Путин сообщил, что государства Африки готовы к расширению сотрудничества с РФ в военной и военно-технической сфере, несмотря на давление со стороны западных стран. По его словам, интерес африканских стран не ограничивается закупками готовых образцов вооружения. Москва обсуждает с партнёрами более широкий спектр взаимодействия, включая сопровождение уже поставленной техники и обеспечение её дальнейшей эксплуатации.
