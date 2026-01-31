«Бьют по заводам». В Польше забили тревогу из-за дерзкого шага Украины

«Это решение бьет по польским сталелитейным заводам. Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок и, как следствие, рост цены на польскую сталь, одновременно значительно снижая расходы ее украинских конкурентов», — говорится в публикации.
В статье также отмечается, что польское министерство развития и технологий считает сложившуюся ситуацию опасной, так как Варшава в последние годы была главным получателем лома с Украины.
По данным издания, польские власти посылали сигналы украинской стороне, но ответа не получили. Теперь правительство призывает к вмешательству Еврокомиссии из-за действий Киева.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение — аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения «неблагодарности» на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.