Путин заявил о проработке 340 проектов в сфере ВТС с 14 государствами

Также на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству Владимир Путин подтвердил планы по расширению государственной поддержки ВТС. Дополнительные меры будут реализованы в период с 2026 по 2028 год. Президент РФ заявил о важности максимально эффективного использования существующих инструментов поддержки ВТС. По его словам, это необходимо в преддверии ожидаемого роста экспорта российской военной продукции, который прогнозируется с 2026 года.