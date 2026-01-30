Ричмонд
Путин заявил о проработке 340 проектов в сфере ВТС с 14 государствами

Россия активно развивает сотрудничество в области военных технологий с рядом зарубежных государств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании по вопросам военно-технического сотрудничества.

Источник: Life.ru

«Особое внимание предстоит также уделить расширению военно-технологической кооперации и партнёрства. С 14 государствами уже реализуются или находятся в стадии проработки более 340 таких проектов», — уточнил глава государства.

Также на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству Владимир Путин подтвердил планы по расширению государственной поддержки ВТС. Дополнительные меры будут реализованы в период с 2026 по 2028 год. Президент РФ заявил о важности максимально эффективного использования существующих инструментов поддержки ВТС. По его словам, это необходимо в преддверии ожидаемого роста экспорта российской военной продукции, который прогнозируется с 2026 года.

