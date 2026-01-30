Путин: Выручка РФ от военного экспорта по контрактам составила более $15 млрд

«Наши экспортные контракты устойчиво выполнялись», — заявил глава государства.
Российский лидер отметил, что поставки продукции военного назначения продолжались в течение года, несмотря на внешнее давление. По его словам, география экспорта охватила несколько десятков стран, а финансовый результат позволил сохранить стабильность в отрасли. Путин указал, что полученные средства создают дополнительные возможности для развития предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Глава государства добавил, что часть ресурсов направляют на обновление производственных линий, расширение мощностей и научные разработки. Он также обратил внимание, что на ряде предприятий значительную долю занимает выпуск гражданской продукции.
«Такие результаты дают дополнительную возможность направлять средства на модернизацию предприятий ОПК, на расширение их производственных мощностей, на перспективные научные исследования», — добавил Путин.
Ранее президент РФ заявлял о готовности стран Африки расширять сотрудничество с Россией в военной и военно-технической сфере. По его словам, интерес африканских государств сохраняется, несмотря на внешнее давление со стороны западных стран. Речь идёт не только о поставках вооружений, но и о закупке другой техники, материалов и изделий. Москва также обсуждает с партнёрами вопросы сопровождения уже переданной техники и обеспечения её дальнейшей эксплуатации.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.