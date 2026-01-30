Путин: Выручка РФ от военного экспорта по контрактам составила более $15 млрд

Ранее президент РФ заявлял о готовности стран Африки расширять сотрудничество с Россией в военной и военно-технической сфере. По его словам, интерес африканских государств сохраняется, несмотря на внешнее давление со стороны западных стран. Речь идёт не только о поставках вооружений, но и о закупке другой техники, материалов и изделий. Москва также обсуждает с партнёрами вопросы сопровождения уже переданной техники и обеспечения её дальнейшей эксплуатации.