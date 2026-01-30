Путин: Российское оружие — передовое и прошло проверку в боях

Ранее Путин на заседании комиссии ВТС заявил, что объёмы поставок российского оружия за рубеж в соответствии с планом на 2026 год должны значительно возрасти. Российский лидер подчеркнул важность эффективного использования всех доступных инструментов поддержки для достижения этих целей. Дополнительные меры стимулирования вводятся в рамках нового федерального проекта развития ВТС на период с 2026 по 2028 год.