Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Российское оружие — передовое и прошло проверку в боях

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) заявил, что российская промышленность выпускает современные виды вооружений, прошедшие проверку в условиях реальных боевых действий.

Источник: Life.ru

«Крайне важно также, что были созданы фундаментальные заделы, которые позволяют значительно расширить номенклатуру и “географию” поставок нашей продукции военного назначения и тем самым укрепить позиции России как надёжного партнёра, разработчика и производителя передовых систем вооружения — проверенных, испытанных в реальных боевых условиях», — сказал глава государства.

Ранее Путин на заседании комиссии ВТС заявил, что объёмы поставок российского оружия за рубеж в соответствии с планом на 2026 год должны значительно возрасти. Российский лидер подчеркнул важность эффективного использования всех доступных инструментов поддержки для достижения этих целей. Дополнительные меры стимулирования вводятся в рамках нового федерального проекта развития ВТС на период с 2026 по 2028 год.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.