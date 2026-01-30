Ричмонд
«Себе на эпитафию букв не хватало»: Захарова о демонтаже русской надписи у «Родины-матери» в Киеве

Захарова прокомментировала демонтаж надписи на русском у «Родины-матери» в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала новость о демонтаже надписи на русском языке у монумента «Родина-мать» в Киеве. В личном Telegram-канале дипломат иронично высказалась о новом решении Музея истории Украины во Второй мировой войне.

«Видимо, себе на эпитафию букв не хватало», — отметила Захарова.

Отмечается, что в скульптурной галерее в Киеве демонтировали надпись на русском языке: «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». В публикации Захаровой говорится, что в украинском музее ее наличие посчитали якобы «пропагандистским и недопустимым».

Ранее KP.RU сообщал, что Захарова прокомментировала принятый Верховной радой закон об отмене защиты русского языка. Представитель МИД заявила, что несмотря на запреты, люди не желают забывать свой родной язык и по-прежнему хотят на нем разговаривать.

