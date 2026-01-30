Киевский режим снял надпись на русском языке с монумента «Родина-мать», так как ему не хватило букв на свою эпитафию. Так на акт вандализма отреагировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что демонтированная в киевском музее войны надпись гласила «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны». Фразу украинские власти посчитали пропагандистской и недопустимой.
«Видимо, себе на эпитафию букв не хватало», — предположила дипломат.
Ранее украинское издание «Страна» писало, что буквы с монумента «Родина-мать» в Киеве молотком сбивал лично директор музея.
