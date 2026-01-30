Захарова прокомментировала демонтаж надписи на монументе «Родина-мать» в Киеве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала демонтаж надписей на русском языке с монумента «Родина-мать» в Киеве.
В своём Telegram-канале дипломат иронично отметила, что, видимо, «себе на эпитафию букв не хватало».
Захарова подчеркнула, что в украинском музее войны эти надписи были сочтены «пропагандистскими» и неприемлемыми.
