Захарова прокомментировала демонтаж надписи на монументе «Родина-мать» в Киеве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала демонтаж надписей на русском языке с монумента «Родина-мать» в Киеве.

В своём Telegram-канале дипломат иронично отметила, что, видимо, «себе на эпитафию букв не хватало».

Захарова подчеркнула, что в украинском музее войны эти надписи были сочтены «пропагандистскими» и неприемлемыми.

Ранее сообщалось, что в МИД сравнили двойные стандарты ЕС с рассказом о Незнайке.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

