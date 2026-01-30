Куба объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за напряженности с США

Куба объявила о международной чрезвычайной ситуации из-за ухудшения отношений с США. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Бруно Родригес Паррилья в соцсети X.
«Народ Кубы при солидарной поддержке международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу и настоящим объявляет международную чрезвычайную ситуацию в связи с этой угрозой», — написал министр.
Паррилья назвал причиной этой угрозы «антикубинское неофашистское крыло США». Глава МИД отметил, что оно представляет опасность для национальной безопасности и внешней политики всех стран и для выживания человечества в условиях ядерной угрозы и изменения климата.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. Он заявил о якобы существующей угрозе национальной безопасности со стороны Кубы. Трамп отметил, что Куба якобы поддерживает связи с враждебными государствами и террористическими организациями.