Илон Маск одним словом ответил на просьбу главы МО Украины

Американский предприниматель Илон Маск ответил на обращение министра обороны Украины Михаила Федорова с просьбой помочь в решении проблемы использования российской стороной спутниковой системы Starlink.

В своём аккаунте в социальной сети X Маск написал: «Пожалуйста». Федоров отметил, что бизнесмен оперативно отреагировал и немедленно приступил к работе над устранением уязвимости.

Министр также подчеркнул, что решение Маска в самом начале конфликта срочно активировать Starlink и отправить первую партию терминалов на Украину имело решающее значение для устойчивости страны.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области уничтожен эшелон с боевиками ВСУ.

