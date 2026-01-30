Куба объявила о введении международной чрезвычайной ситуации из-за США

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за Кубы. Белый дом рассматривает сотрудничество Кубы с недружественными США государствами как одно из оснований для возможного введения ограничительных мер в отношении поставок нефти на остров со стороны третьих стран.