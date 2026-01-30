Ричмонд
Куба объявила о введении международной чрезвычайной ситуации из-за США

На Кубе заявили, что политика американской администрации представляет серьёзную угрозу.

Источник: Аргументы и факты

Куба объявила о введении международной чрезвычайной ситуации в ответ на действия Соединённых Штатов. О решении властей сообщил министр иностранных дел страны Бруно Родригес в соцсети X*.

По оценке Гаваны, текущая политика американской администрации представляет серьёзную угрозу для государства. Кубинское руководство считает, что сложившиеся отношения с США носят беспрецедентный и чрезвычайный характер.

Власти подчёркивают, что к такому выводу Куба пришла при поддержке международного сообщества. Введение режима чрезвычайной ситуации оформлено как официальный шаг на международном уровне.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения из-за Кубы. Белый дом рассматривает сотрудничество Кубы с недружественными США государствами как одно из оснований для возможного введения ограничительных мер в отношении поставок нефти на остров со стороны третьих стран.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

