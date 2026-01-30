Трамп резко ответил журналистке ABC на вопрос о суде с налоговой

Американский лидер Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналистки телеканала ABC и назвал ее слишком громкой.
Корреспондент поинтересовалась, почему Трамп подал в суд на налоговую службу США.
«Вы очень громкий человек. Очень громкий. Давайте дадим шанс кому-нибудь другому», — прервал ее Трамп.
Президент США обвинил ABC в распространении фейковых новостей.
Журналистка попыталась задать вопрос еще раз, на что Трамп заявил, что не «давал ей слова».
Трамп подал в суд на министерство финансов и налоговую службу США, обвинив их в утечке в СМИ его налоговых деклараций во время первого президентского срока. Трамп требует, чтобы ведомства выплатили ему компенсацию в 10 млрд долларов.
Ранее Трамп грубо ответил журналистке, задавшей вопрос об Эпштейне.