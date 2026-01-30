Новые документы по делу Эпштейна: Трамп — обвинение в изнасиловании, Гейтс — история с болезнью

Тем же днём Эпштейн составил ещё одно письмо, где объявил о своём «уходе» из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Поскольку он официально не работал в этой организации, исследователи полагают, что текст был написан от чужого имени. В нём говорится о якобы семейном конфликте между супругами Гейтс и о просьбах участвовать в действиях, которые автор характеризует как морально и юридически сомнительные.