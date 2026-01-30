Ричмонд
Новые документы по делу Эпштейна: Трамп — обвинение в изнасиловании, Гейтс — история с болезнью

В новых опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс-торговле несовершеннолетними, покойный преступник заявил, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после половых актов с русскими девушками. Об этом сообщает The Telegraph.

Источник: Life.ru

Один из ключевых файлов представляет собой электронное письмо от 18 июля 2013 года, отправленное Эпштейном самому себе. В тексте говорится о разрыве его отношений с Гейтсом и приводится серия заявлений, включая утверждение о заражении венерическим заболеванием после контактов с «русскими девушками».

«Вы умоляете меня удалить электронные письма, касающиеся вашего венерического заболевания, вашей просьбы предоставить вам антибиотики, которые вы можете тайно дать Мелинде, и описание вашего пениса», — говорится в электронном письме.

Тем же днём Эпштейн составил ещё одно письмо, где объявил о своём «уходе» из Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Поскольку он официально не работал в этой организации, исследователи полагают, что текст был написан от чужого имени. В нём говорится о якобы семейном конфликте между супругами Гейтс и о просьбах участвовать в действиях, которые автор характеризует как морально и юридически сомнительные.

Дополнительные материалы указывают на другие контакты Эпштейна с представителями политической и аристократической элиты. В частности, утверждается, что он предлагал женщину из России принцу Эндрю, а также перечислял 10 тысяч фунтов стерлингов мужу Питера Мандельсона.

Кроме того, в файлах ненадолго засветился и американский президент Дональд Трамп. Его имя встречается в материалах более трёх тысяч раз. В показаниях содержатся утверждения о возможном присутствии на секс-вечеринках в Мар-а-Лаго и эпизоде с участием 13-летней девочки. Один из документов, где приводились эти сведения, вскоре был удалён с сайта Минюста.

А ранее Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчётности проголосовал за привлечение к ответственности экс-президента Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за неуважение к Конгрессу. Основанием для этого стала их неявка на допрос после получения повесток в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна. В ходе голосования Комитет также отклонил поправку демократов, которая предполагала привлечение к ответственности генерального прокурора Пэм Бонди за задержку в публикации материалов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

