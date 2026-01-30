Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина внезапным решением ударила по польской промышленности

Внезапное решение украинских властей ввести нулевые тарифные квоты на экспорт металлолома нанесло серьёзный удар по сталелитейной промышленности Польши, пишет издание Business Insider.

Внезапное решение украинских властей ввести нулевые тарифные квоты на экспорт металлолома нанесло серьёзный удар по сталелитейной промышленности Польши, пишет издание Business Insider.

Как отмечается в публикации, это привело к неожиданной приостановке ряда поставок, росту цен на польскую сталь и одновременному снижению издержек для украинских конкурентов. Польское министерство развития и технологий расценивает ситуацию как опасную, учитывая, что в последние годы именно Польша была основным импортёром украинского лома.

По данным издания, польская сторона пыталась доносить свою озабоченность до Киева, но не получила ответа, в связи с чем правительство Польши призывает к вмешательству Европейской комиссии.

Ранее сообщалось, что Европа столкнулась с энергокризисом после отказа от российского газа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.