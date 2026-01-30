Украина внезапным решением ударила по польской промышленности

Как отмечается в публикации, это привело к неожиданной приостановке ряда поставок, росту цен на польскую сталь и одновременному снижению издержек для украинских конкурентов. Польское министерство развития и технологий расценивает ситуацию как опасную, учитывая, что в последние годы именно Польша была основным импортёром украинского лома.