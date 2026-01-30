На Кубе объявили чрезвычайное положение перед лицом «угрозы США»

«Народ Кубы при солидарности международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в свете (действий. — Прим. Life.ru) правительства Соединённых Штатов (в отношении Острова свободы. — Прим. Life.ru) представляет собой необычную и экстраординарную угрозу», — отметил глава кубинской дипломатии у себя на странице в соцсети X. Паррилья подчеркнул, что руководство Кубы объявляет чрезвычайное положение в «международном масштабе».
По словам министра, источником опасности является «антикубинское неофашистское правое крыло США», а её целью — подрыв национальной безопасности и внешней политики различных государств, а также международного мира. Накануне американский лидер Дональд Трамп подписал указ, позволяющий Вашингтону вводить пошлины на товары стран, поставляющих нефть на Кубу. Кубинский министр решительно осудил эти меры, заявив, что они ведут к тотальной блокаде топливных поставок, нарушают принципы международной торговли и создают экстремальные условия для жизни на острове.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС на территории страны из-за якобы опасности со стороны Кубы. Он также подписал распоряжение, позволяющее США облагать адвалорными пошлинами товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. По словам экспертов, такие действия американского лидера можно считать геноцидом, ведь без топлива невозможно доставлять продовольствие и перевозить гражданское население. При этом, по словам Трампа, Куба находится «очень близко к краху» после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Республиканец добавил, что Вашингтон будет наблюдать, «что случится с Кубой», намекая на возможные серьёзные последствия для экономики острова.
