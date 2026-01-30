На Кубе объявили чрезвычайное положение перед лицом «угрозы США»

Напомним, что президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС на территории страны из-за якобы опасности со стороны Кубы. Он также подписал распоряжение, позволяющее США облагать адвалорными пошлинами товары из стран, которые поставляют нефть на Кубу. По словам экспертов, такие действия американского лидера можно считать геноцидом, ведь без топлива невозможно доставлять продовольствие и перевозить гражданское население. При этом, по словам Трампа, Куба находится «очень близко к краху» после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Республиканец добавил, что Вашингтон будет наблюдать, «что случится с Кубой», намекая на возможные серьёзные последствия для экономики острова.