СМИ: спецслужбы США не нашли данных об изготовлении ядерного оружия Ираном

«Западные спецслужбы не обнаружили признаков того, что ведется высокоуровневое обогащение для производства материала, пригодного для изготовления бомбы, или других действий по созданию настоящей боеголовки», — пишет издание.
По словам источников, Иран не построил новых ядерных объектов, однако была обнаружена активность на двух таких точках, строительство которых еще не завершено и о которых США, Израиль и международные инспекторы знали в течение нескольких лет.
Как отмечает издание, некоторые американские чиновники считают, что Ирану понадобилось бы около двух месяцев для перезапуска центрифуг и возвращения к той стадии изготовления оружия, на которой он был до ударов США, если бы Иран смог извлечь свое захороненное ядерное топливо и привести в рабочее состояние новые или уже существующие объекты. Кроме того, как утверждается, Ирану в любом случае потребовалось бы по меньшей мере несколько месяцев для создания ядерного оружия, даже если бы он смог достаточно обогатить свой уран.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи в декабре заявил в интервью японскому агентству Киодо, что Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет «честным и взаимовыгодным» и не будет сводиться к односторонним требованиям. В минувшем году Иран и США при посредничестве Омана вели диалог по иранской ядерной программе, однако переговоры были прерваны в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.