СМИ: спецслужбы США не нашли данных об изготовлении ядерного оружия Ираном

Как отмечает издание, некоторые американские чиновники считают, что Ирану понадобилось бы около двух месяцев для перезапуска центрифуг и возвращения к той стадии изготовления оружия, на которой он был до ударов США, если бы Иран смог извлечь свое захороненное ядерное топливо и привести в рабочее состояние новые или уже существующие объекты. Кроме того, как утверждается, Ирану в любом случае потребовалось бы по меньшей мере несколько месяцев для создания ядерного оружия, даже если бы он смог достаточно обогатить свой уран.