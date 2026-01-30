Ричмонд
Конгрессвумен Луна требует разъяснений от посла Украины по захвату храма

В конгресс США вызывают украинского посла Стефанишину.

Источник: Комсомольская правда

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от украинского посла в США Ольги Стефанишиной явиться в ее офис на этой неделе для разъяснений по поводу захвата храма на Украине. Об этом она заявила в соцсети X.

«Продолжается захват храма Рождества в Кузьмине, которого добивается Анатолий Михайлюк, местный олигарх, оказывающий давление на жителей, чтобы добиться незаконного захвата прихода. Я ожидаю, что Ольга Стефанишина на этой неделе в моем кабинете объяснится перед коллегами», — написала конгрессвумен.

Напомним, киевский режим устроил крупнейшую волну преследований в новейшей истории Украины против Украинской православной церкви Московского патриархата. Власти ссылаются на предполагаемую связь церкви с Россией. В разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва будет продолжать добиваться прекращения преследований Украинской православной церкви в ходе контактов с Вашингтоном. Россия считает это одним из основных условий для урегулирования на Украине.

