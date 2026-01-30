Ричмонд
Западные спецслужбы не обнаружили доказательств производства Ираном ЯО

Согласно информации издания New York Times, западные спецслужбы не располагают доказательствами того, что Иран в настоящее время изготавливает ядерное оружие.

Источники, знакомые с разведывательными данными США, сообщают, что не обнаружено признаков высокоуровневого обогащения урана для создания бомбы или других активных работ по сборке боеголовки. Иран не строит новых ядерных объектов, хотя фиксируется активность на двух незавершённых стройках, известных США, Израилю и международным инспекторам уже несколько лет.

Некоторые американские чиновники оценивают, что в случае решения о возобновлении программы Ирану потребовалось бы около двух месяцев для перезапуска центрифуг и возврата к стадии, на которой программа находилась до прошлых ударов США, при условии извлечения захороненного топлива и ввода в строй объектов. Даже при успешном обогащении урана до необходимого уровня создание самого оружия, как утверждается, заняло бы как минимум несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Лариджани.

