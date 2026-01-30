Западные спецслужбы не обнаружили доказательств производства Ираном ЯО

Некоторые американские чиновники оценивают, что в случае решения о возобновлении программы Ирану потребовалось бы около двух месяцев для перезапуска центрифуг и возврата к стадии, на которой программа находилась до прошлых ударов США, при условии извлечения захороненного топлива и ввода в строй объектов. Даже при успешном обогащении урана до необходимого уровня создание самого оружия, как утверждается, заняло бы как минимум несколько месяцев.