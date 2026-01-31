Экс-депутат Верховной рады предложил арестовать счета у 2 миллионов уклонистов

Ранее сообщалось, что украинские мужчины всё чаще пытаются покинуть страну, чтобы избежать призыва в ВСУ, выбирая опасные маршруты через границу. В зимний период число таких попыток выросло, при этом многие рискуют жизнью, переходя границу вне официальных пунктов пропуска. Российские военные сообщали, что украинцы всё чаще предпочитают нелегальный выезд вместо отправки на фронт. В Черновицкой области пограничники усилили контроль на границе с Румынией, аналогичная ситуация фиксируется и на направлении в Молдавию.