Экс-депутат Верховной рады предложил арестовать счета у 2 миллионов уклонистов

«Всем 2 миллионам уклонистов нужно арестовать счета — вот тогда наступит справедливость», — заявил он.
Экс-нардеп пояснил, что рассматривает финансовые ограничения как действенный инструмент давления на граждан, избегающих мобилизации. По его словам, парламент способен оперативно принять подобное решение.
Вопрос ареста счетов уклонистов уже поднимали при обсуждении закона об усилении мобилизации весной 2024 года. Тогда инициатива не получила поддержки в Верховной раде и не вошла в итоговую редакцию документа.
Ранее сообщалось, что украинские мужчины всё чаще пытаются покинуть страну, чтобы избежать призыва в ВСУ, выбирая опасные маршруты через границу. В зимний период число таких попыток выросло, при этом многие рискуют жизнью, переходя границу вне официальных пунктов пропуска. Российские военные сообщали, что украинцы всё чаще предпочитают нелегальный выезд вместо отправки на фронт. В Черновицкой области пограничники усилили контроль на границе с Румынией, аналогичная ситуация фиксируется и на направлении в Молдавию.
