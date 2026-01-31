Bloomberg рассказал, что Фицо предложил Европе «оливковую ветвь» мира

Одним из сигналов разворота в сторону налаживания диалога стала встреча Фицо с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Французский лидер охарактеризовал встречу как «стратегическое пробуждение», отметил сотрудничество в сферах энергетики, обороны и «защиты наших демократий». Bloomberg напомнил, что идеологический вопрос вызывает споры между Словакией и Евросоюзом — после прихода к власти Фицо в 2023 году ЕС выражает обеспокоенность состоянием верховенства права в стране и позицией Братиславы по поводу помощи Киеву.