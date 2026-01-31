Курская область, 31 января.
Армия России атаковала позиции ВСУ у сёл Рыжевка и Искрисковщина. Удары по противнику, занявшему населённые пункты у Курской области, наносились с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.
47-я бригада ВСУ попыталась наступать на российские войска южнее Юнаковки. Понеся потери, враг отошёл на исходные рубежи. Также аналогичные действия были у 71-й бригады ВСУ у Варачино. В общей сложности за сутки потеряли свыше 55 человек.
Всё больше подробностей всплывает об освобождении Грабовского. Оказалось, что дислоцированные там украинские боевики даже не понимали, где они находятся.
— Я не знал, что это возле самой границы. Мы копали блиндаж, расширяли на четырёх человек. Когда постучались в калитку, сказали: «Сдавайтесь в плен». Мы сдались, автоматы положили и сдались, — сообщил мобилизованный киевлянин Евгений Берестенко.
Харьковская область, 31 января.
Войска беспилотных систем точно отрабатывают по целям. Видео © Telegram / Минобороны России.
Продолжаются бои за Купянск. Здесь ВСУ активно применяют роботизированные наземные платформы. Их уничтожают с помощью БПЛА.
В Харьковской области под удар попал железнодорожный состав с украинскими военными. Подтверждена гибель офицеров 17-го центра специального назначения Руслана Надича и Алексея Цимбалюка.
В свою очередь киевские боевики тоже активно бьют дронами, но по гражданским целям. На освобождённой территории региона они атаковали машину, в которой находились двое гражданских.
— Мужчина получил лёгкие осколочные ранения, а женщина — контузию. К сожалению, такие атаки со стороны вооружённых формирований Украины участились, — рассказал глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Запорожская область, 31 января.
В Запорожской области освобождено Терноватое. Военный корреспондент Тимофей Ермаков отмечает, что это был важный логистический хаб украинских войск. По его мнению, ВС РФ могут далее двигаться к селу Омельник, что позволит в дальнейшем перекрыть пути снабжения ВСУ в Орехове. Аналогичное мнение по вопросу дальнейших действий армии России и у военного блогера Юрия Подоляки.
— Здесь ключевое село, контроль над которым открывает нам путь на Рождественское и далее на Любицкое. Взятие Любицкого и форсирование реки Верхняя Терса (на которой противником в спешном порядке сейчас возводится оборонительная линия), в свою очередь, это приговор Ореховской группировке ВСУ, — объяснил Подоляка.
Также флаг России поднят над Речным. Его освободили бойцы группировки «Днепр». После взятия этого населённого пункта расстояние от линии соприкосновения до Запорожья всего 12 километров.
— Российской армии удалось захватить переправу через Конку и создать предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь территории, контролируемой противником. Город Запорожье — уже в досягаемости нашей артиллерии и FPV-дронов, — пишет военкор Александр Коц.
Донецкая Народная Республика, 31 января.
Армия России заняла село Бересток. Населённый пункт находится южнее Константиновки. Военный корреспондент Павел Кукушкин считает, что такое продвижение поможет российским войскам, сражающимся внутри Константиновки.
— Бои в городе идут в районе ж/д станции Константиновка. С востока от города идут бои в Новодмитровке — этот посёлок граничит с Константиновкой. Северо-восточный фас полуохвата Константиновки тоже оживлён, — рассказал Кукушкин.
На севере ДНР подразделения ВС РФ освобождают Никифоровку. Украина сделала на этом участке сеть опорных пунктов, расположенных на высотах, что затрудняет наступление.
Зеленский отказывается от переговоров.
Владимир Зеленский не согласился вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер приглашал украинского диктатора в Москву.
— Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает, — заявил Зеленский.
Стоит отметить, что российская сторона давала Зеленскому гарантии неприкосновенности, но Киев об этом не упомянул. Кроме того, бывший комик не исключил, что переговоры между представителями России и Украины в Абу-Даби, которые планировалось провести 1 февраля, будут перенесены на другое время.
— Я не знаю, когда будет следующая встреча. Она должна была быть в воскресенье Но дата или место могут быть изменены. Потому что, по нашему мнению, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, вероятно, могут повлиять на дату, — сказал главарь киевского режима.
Таким образом, после достижения «энергетического перемирия» Украина начала отказываться от встреч с представителями Москвы.