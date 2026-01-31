В окружении Трампа уверены в пользе ядерного равновесия с Россией для США

«Это было бы вполне понятно, но это огромная ошибка. Стратегическая стабильность в отношениях с Россией, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, слишком важна для Соединённых Штатов и их национальной безопасности, чтобы увязывать её с исходом военных действий на Украине, где у США довольно мало интересов», — сказано в материале СМИ.
Издание указывает на значительные преимущества для США от сохранения ядерного равновесия с Россией. Этот шаг может принести Вашингтону существенную выгоду как в сфере безопасности, так и в экономическом плане.
Кроме того, подписание подобного соглашения, как утверждает The American Conservative, полностью соответствует внешнеполитической доктрине Дональда Трампа «Америка превыше всего», поскольку служит фундаментальным интересам страны.
Ранее Life.ru писал, что истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может спровоцировать неконтролируемую гонку ядерных вооружений между США и Россией, впервые со времён холодной войны. Как отмечает эксперт по контролю над вооружениями Николай Соков, в отсутствие договора стороны будут вынуждены исходить из наихудших сценариев относительно действий друг друга.
