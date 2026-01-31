В окружении Трампа уверены в пользе ядерного равновесия с Россией для США

«Это было бы вполне понятно, но это огромная ошибка. Стратегическая стабильность в отношениях с Россией, обладающей крупнейшим ядерным арсеналом, слишком важна для Соединённых Штатов и их национальной безопасности, чтобы увязывать её с исходом военных действий на Украине, где у США довольно мало интересов», — сказано в материале СМИ.