Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС изучает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть

Евросоюз рассматривает возможность замены действующего потолка цен на российскую нефть полным запретом на её морские перевозки в рамках нового пакета санкций.

Евросоюз рассматривает возможность замены действующего потолка цен на российскую нефть полным запретом на её морские перевозки в рамках нового пакета санкций.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, это предполагает запрет для европейских компаний предоставлять услуги, необходимые для таких перевозок, включая страхование и фрахтование, независимо от стоимости нефти.

Однако, как отмечается, некоторые страны-члены ЕС уже выступили против подобной инициативы. Кроме того, в новом пакете могут быть введены дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний, а также впервые применён механизм противодействия обходу санкций через экспорт оборудования в Киргизию.

Ранее в МИД РФ заявили о переориентировании газовых поставок из-за антироссийской линии ЕС.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше