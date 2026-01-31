ЕС изучает возможность отказа от потолка цен на российскую нефть

Однако, как отмечается, некоторые страны-члены ЕС уже выступили против подобной инициативы. Кроме того, в новом пакете могут быть введены дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний, а также впервые применён механизм противодействия обходу санкций через экспорт оборудования в Киргизию.