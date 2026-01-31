«Бьет по заводам»: Польша пострадала из-за запрета Украины на экспорт металлолома

Решение Украины ввести нулевые квоты на экспорт металлолома оказало негативное воздействие на польскую сталелитейную промышленность. Об этом сообщает издание Business Insider.
«Это решение бьет по польским сталелитейным заводам. Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок», — говорится в статье.
Издание отмечает, что Министерство развития и технологий Польши называет ситуацию опасной. Варшава была одним из крупнейших получателей металлолома с Украины в последние годы.
В материале подчеркивается, что польские власти пытались обратиться к Киеву с просьбой обсудить проблему. Однако не получили ответа. В результате правительство Польши призывает Еврокомиссию вмешаться в ситуацию.
Ранее в Польше вновь активизировались антиукраинские настроения. Местные транспортные компании готовятся к новой забастовке на границе с Украиной. Их целью является блокировка доступа киевских грузовиков с зерном и другими товарами.