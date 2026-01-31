Эксперт Дубравский объяснил, как США могут усилить давление на власти Кубы

В свою очередь политолог Малек Дудаков в комментарии для сайта телеканала «Звезда» отметил, что объявление режима ЧС является для США рутинной мерой для привлечения внимания к проблеме, а не сигналом к немедленному вторжению. Он считает, что Вашингтон попытается добиться смены режима через экономическую блокаду, изолируя Кубу от поставок нефти.