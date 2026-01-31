Ричмонд
Эксперт Дубравский объяснил, как США могут усилить давление на власти Кубы

По словам политолога Павла Дубравского, Вашингтон рассчитывает, что растущее недовольство кубинцев снижением уровня жизни создаст дополнительное давление на власти страны.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа планирует усилить давление на Кубу, воздействуя на уровень жизни населения острова. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил американист Павел Дубравский.

Эксперт пояснил, что указ о введении чрезвычайного положения в США направлен на ужесточение санкций против стран, поставляющих Кубе нефть. Это может привести к резкому сокращению поставок энергоресурсов и дальнейшему ухудшению социально-экономической ситуации на острове.

По мнению политолога, Вашингтон рассчитывает, что растущее недовольство кубинцев снижением уровня жизни создаст дополнительное давление на власти страны.

В свою очередь политолог Малек Дудаков в комментарии для сайта телеканала «Звезда» отметил, что объявление режима ЧС является для США рутинной мерой для привлечения внимания к проблеме, а не сигналом к немедленному вторжению. Он считает, что Вашингтон попытается добиться смены режима через экономическую блокаду, изолируя Кубу от поставок нефти.

Однако, по оценке Дудакова, повторить на Кубе «венесуэльский сценарий» не удастся из-за более жесткой партийной системы на острове, а любая масштабная военная операция повлечет за собой значительные потери для США.

Ранее сообщалось, что Куба объявила о введении международной чрезвычайной ситуации из-за США.

