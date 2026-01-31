Эксперт Дубравский объяснил, как США могут усилить давление на власти Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа планирует усилить давление на Кубу, воздействуя на уровень жизни населения острова. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил американист Павел Дубравский.
Эксперт пояснил, что указ о введении чрезвычайного положения в США направлен на ужесточение санкций против стран, поставляющих Кубе нефть. Это может привести к резкому сокращению поставок энергоресурсов и дальнейшему ухудшению социально-экономической ситуации на острове.
По мнению политолога, Вашингтон рассчитывает, что растущее недовольство кубинцев снижением уровня жизни создаст дополнительное давление на власти страны.
В свою очередь политолог Малек Дудаков в комментарии для сайта телеканала «Звезда» отметил, что объявление режима ЧС является для США рутинной мерой для привлечения внимания к проблеме, а не сигналом к немедленному вторжению. Он считает, что Вашингтон попытается добиться смены режима через экономическую блокаду, изолируя Кубу от поставок нефти.
Однако, по оценке Дудакова, повторить на Кубе «венесуэльский сценарий» не удастся из-за более жесткой партийной системы на острове, а любая масштабная военная операция повлечет за собой значительные потери для США.
Ранее сообщалось, что Куба объявила о введении международной чрезвычайной ситуации из-за США.