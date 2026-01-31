«Он бил её, а Трамп смотрел»: Странная история, за которую сына кофейного магната из России осудили в Лондоне

Сам Матвей утверждал, что просто схватил девушку, находящуюся в истерике, чтобы она его не ударила. Однако лондонский прокурор предъявил ему обвинения в двух изнасилованиях, двух избиениях и намеренном удушении — тянуло на три десятка лет за решеткой. Никто об этом тогда не написал, ситуация оставалась в тайне целый год — с января 2025-го по январь 2026-го. Судя по всему, всё это время парень находился в следственном изоляторе. По крайней мере, оттуда он написал потерпевшей письмо с просьбой отозвать иск — следствие расценило это воспрепятствованием правосудию, накинув на обвинение ещё пару годиков.