«Он бил её, а Трамп смотрел»: Странная история, за которую сына кофейного магната из России осудили в Лондоне

Драма в небоскребе на Канари-Уорф.
Удивительная до неправдоподобности история приключилась в Лондоне с Матвеем Румянцевым — 22-летним сыном совладельца московских кофеен One Price Coffee. Отец не скупился. Почти вся Великобритания лежала у ног парня. Матвей отучился в кембриджской школе Abbey College за 80 тысяч фунтов стерлингов в год. Обжил съёмную квартиру в небоскрёбах Лондона на Кэнэри-Уорф за те же 80 тысяч фунтов в год. Готовился поступать в любой британский вуз на свой выбор. Но потом случился инцидент.
Сам Матвей утверждал, что просто схватил девушку, находящуюся в истерике, чтобы она его не ударила. Однако лондонский прокурор предъявил ему обвинения в двух изнасилованиях, двух избиениях и намеренном удушении — тянуло на три десятка лет за решеткой. Никто об этом тогда не написал, ситуация оставалась в тайне целый год — с января 2025-го по январь 2026-го. Судя по всему, всё это время парень находился в следственном изоляторе. По крайней мере, оттуда он написал потерпевшей письмо с просьбой отозвать иск — следствие расценило это воспрепятствованием правосудию, накинув на обвинение ещё пару годиков.
Как сын Дональда Трампа посадил Матвея Румянцева.
Лишь на днях про Румянцева узнал весь мир. Ключевым свидетелем по его делу вдруг выступил младший сын президента США Бэррон Трамп. Сенсацию синхронно раструбили британские издания Daily Mail и TheGuardian. Если верить судебным материалам, Матвей Румянцев встречался с неназванной англичанкой белорусского происхождения. Но она почему-то флиртовала по видеозвонкам с Трампом-младшим, которого не знала лично и который находился за 3500 миль в Нью-Йорке. Румянцев приревновал свою девушку. Во время очередного видеозвонка Матвей отобрал у неё телефон и на глазах у Баррона Трампа избил её.
— Он [Матвей Румянцев] показал мне её лицо, затем схватил её за волосы и толкнул на пол, крича ей: «Ты ничего не стоишь». Обзывал «шлюхой» и «проституткой». Ударил ногой в живот, — это из показаний Трампа-младшего.
Бэррон Трамп не растерялся и нашёл способ набрать из Нью-Йорка номер лондонской полиции. Румянцева задержали. Спасённая девушка назвала Трампа-младшего «спасителем».
Что ждет наследника российского бизнесмена?
Суд присяжных признал Матвея виновным только по двум эпизодам: в избиении, которое подтвердил Бэррон, и в… воспрепятствовании правосудию. А изнасилование и удушение, в которых его обвиняла девушка, остались недоказаны. Приговор будет оглашён 27 марта. Матвей Румянцев может получить от условки со штрафом до 5 лет тюрьмы. Скорее всего, его отчислят и депортируют.
Отец, который отказался от комментариев.
У американцев могут быть счёты к отцу Матвея Сергею Румянцеву. Основанная бизнесменом сеть кофеен раньше носила название One Bucks Coffee, но потом вынужденно сменила название на One Price Coffee из-за иска американского гиганта Starbucks.
Румянцев-старший сделал необычную карьеру. Родился в семье арктического капитана в Североморске. Образование получил в тверской Суворке. До основания One Price Coffee работал продажником в British American Tobacco и бренд-менеджером в Nike.
Судя по СПАРКу, на Сергея Румянцева сейчас оформлены доли в двух компаниях, связанных с One Price Coffee: «Ван Груп Компании» с чистой прибылью в 27−29 млн рублей ежегодно и «Азбука Ритейла», где прибыль не дотягивает и до десяти миллионов рублей. При этом доходы грязными составляют почти 400 млн рублей в год.
Life.ru набрал Сергею Румянцеву.
— Не буду комментировать, — отрезал отец арестованного парня.